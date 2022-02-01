Где в Симферополе и Севастополе 2 февраля отключат свет

Свет исчезнет временно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

2 февраля часть Симферополя и Севастополя на несколько часов останется без электричества. Причина перебоев - ремонтные работы.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

переулок Гранитный, 4-24 (чет), 1-29 (нечет);

улица Суходольная, 60-100 (чет);

улица Фурманова, 46-86 (чет), 49-91 (нечет);

улица Чапаева, 26-70 (чет), 31-71а (нечет);

улица 51-й Армии, 124;

улица Щорса, 27-63 (нечет);

улица Буденного, 38-42 (чет), 46-54 (чет), 45-49 (нечет), 53-61 (нечет);

улица Ладыгина, 2-10 (чет), 46-52/3 (чет), 3-25 (нечет), 33-49 (нечет), 55;

улица Лебедева, 69;

улица Гоголя, 103, 105;

улица Жигалиной, 2-16а (чет), 1-19 (нечет);

улица Калинина, 42-68 (чет), 47-61 (нечет);

улица Рабочая, 2-16/19 (чет), 1-13 (нечет);

улица Волочаевская, 76, 45-55 (нечет);

улица С.Лазо, 3;

улица Полюсная, 6-60 (чет), 1-53 (нечет);

улица Хабаровская, 2-28 (чет), 1-23 (нечет);

улица Арабатская, 78-98 (чет), 71-87 (нечет);

улица Авдет, 30-42/18 (чет), 27-39 (нечет);

улица Дюльбер, 30-42 (чет), 29-41 (нечет);

улица Сербест, 12;

улица Карамфиль, 28-41;

микрорайон Каменка – садовые товарищества: «Энергия», «Урожай», «Степное»

с 10.00 до 12.00

улица Киевская 100/улица Гагарина (Московский рынок)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 16.00

улица Пограничная 16-18(чет);

улица Деметринская 4,10,30-32(чет), 11-а,1,5,9,17-19(нечет), 23;

СТ «Керамик» уч.112, уч.17,25,117;

улица Богдана Хмельницкого 20-Б,1808-кад,14,54-62, 45-А,47-А,65-А,71-А,39-43,49-71(нечет);

улица Терлецкого 64-а,48-64(чет), 19-а,21,31,67

с 9.00 до 17.00

пр. Генерала Острякова 136, 229 (корпус 1-4);

с 10.00 до 15.00

село Терновка: улица Ленина 4-6,7-а,5; улица Зеленая 42-А,24-60,13-А,15-49; улица Солнечная 1-3

с 9.30 до 15.00 часов

село Верхнесадовое: улица Севастопольская 66-А,87-109,117

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