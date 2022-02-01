Где в Симферополе и Севастополе 2 февраля отключат свет

Свет исчезнет временно.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
2 февраля часть Симферополя и Севастополя на несколько часов останется без электричества. Причина перебоев - ремонтные работы.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
переулок Гранитный, 4-24 (чет), 1-29 (нечет);
улица Суходольная, 60-100 (чет);
улица Фурманова, 46-86 (чет), 49-91 (нечет);
улица Чапаева, 26-70 (чет), 31-71а (нечет);
улица 51-й Армии, 124;
улица Щорса, 27-63 (нечет);
улица Буденного, 38-42 (чет), 46-54 (чет), 45-49 (нечет), 53-61 (нечет);
улица Ладыгина, 2-10 (чет), 46-52/3 (чет), 3-25 (нечет), 33-49 (нечет), 55;
улица Лебедева, 69;
улица Гоголя, 103, 105;
улица Жигалиной, 2-16а (чет), 1-19 (нечет);
улица Калинина, 42-68 (чет), 47-61 (нечет);
улица Рабочая, 2-16/19 (чет), 1-13 (нечет);
улица Волочаевская, 76, 45-55 (нечет);
улица С.Лазо, 3;
улица Полюсная, 6-60 (чет), 1-53 (нечет);
улица Хабаровская, 2-28 (чет), 1-23 (нечет);
улица Арабатская, 78-98 (чет), 71-87 (нечет);
улица Авдет, 30-42/18 (чет), 27-39 (нечет);
улица Дюльбер, 30-42 (чет), 29-41 (нечет);
улица Сербест, 12;
улица Карамфиль, 28-41;
микрорайон Каменка – садовые товарищества: «Энергия», «Урожай», «Степное»
с 10.00 до 12.00
улица Киевская 100/улица Гагарина (Московский рынок)
СЕВАСТОПОЛЬ
с 8.00 до 16.00
улица Пограничная 16-18(чет);
улица Деметринская 4,10,30-32(чет), 11-а,1,5,9,17-19(нечет), 23;
СТ «Керамик» уч.112, уч.17,25,117;
улица Богдана Хмельницкого 20-Б,1808-кад,14,54-62, 45-А,47-А,65-А,71-А,39-43,49-71(нечет);
улица Терлецкого 64-а,48-64(чет), 19-а,21,31,67
с 9.00 до 17.00
пр. Генерала Острякова 136, 229 (корпус 1-4);
с 10.00 до 15.00
село Терновка: улица Ленина 4-6,7-а,5; улица Зеленая 42-А,24-60,13-А,15-49; улица Солнечная 1-3
с 9.30 до 15.00 часов
село Верхнесадовое: улица Севастопольская 66-А,87-109,117
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