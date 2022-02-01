Власти Крыма хотят вернуть льготникам прежний порядок оплаты за коммуналку

Сергей Аксенов. Фото: страница Сергея Аксенова во "ВКонтакте"

В Крыму могут вернуть льготным категориям граждан прежний порядок оплаты за коммунальные услуги. Как сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте», с сегодняшнего дня «льготникам» необходимо будет оплачивать взносы за капремонт МКД в полном объеме, без скидки.

При этом, крымские власти пытаются сохранить прежний порядок оплаты коммунальных услуг, кроме оплаты капремонта. Правительство Республики Крым направит соответствующие предложения в адрес Правительства РФ.

Как подчеркнул Сергей Аксенов, власти обратились в суд - для сохранения более удобного порядка предоставления услуг.

- Предварительно наши предложения были поддержаны министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, а в скором времени их также рассмотрят министерство строительства и министерство финансов. Мы ожидаем, что наших аргументов должно хватить для положительного решения правительства РФ, - уточнил Сергей Аксенов.

Стоит отметить, что согласно новым поправкам, льготные категории крымчан получат компенсацию по уплате взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов. Компенсация при этом будет соответствовать сумме положенных крымчанам льгот.

- Оплата производится за предыдущий месяц, а компенсация - в середине месяца, если оплата совершалась до десятого числа, а также в первых числах следующего месяца, если оплата совершалась с 15 числа и далее, - заключил глава Крыма.

По всем принятым решениям население будет проинформировано до 15 февраля.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50