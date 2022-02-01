Строительство поликлиники в Казачьей бухте в Севастополе могут завершить досрочно

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

В Севастополе могут досрочно завершить стройку новой поликлиники в Казачьей бухте. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

Проверить ход работ приехал сегодня, 1 февраля, первый заместитель директора департамента капитального строительства Игорь Ахмедов.

- Работы на объекте выполняются с опережением графика. По контракту срок окончания строительства - декабрь текущего года, однако подрядчик заверяет, что объект завершит досрочно - в сентябре-октябре. Здание функционально разделено на три блока: детское отделение на 120 посещений в смену, взрослое отделение на 200 посещений в смену, женская консультация, - отметил замглавы департамента капстроительства.

Работы проводит компания «Теплостройсервис», а стоимость контракта составляет 357,5 млн рублей. По словам представителя подрядчика, ежедневно в строительстве объекта задействовано около 50 рабочих.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50