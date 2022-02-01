В Алуште мать нашла у 16-летней дочери наркотики и вызвала полицию

Женщина обратилась в полицию после того, как нашла "соль" у дочери. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Алуште женщина нашла наркотики в рюкзаке у своей 16-летней дочери. Как стало известно КП-Крым, женщина обратилась в полицию. Там выяснили, что вещество в свертке, весом 0,5 грамма - синтетический наркотик «соль», который приводит к серьезной зависимости.

- Девушка пояснила, что наркотическое вещество ей дала подруга. Сейчас ее ищет полиция, - рассказал источник КП-Крым.

По словам девушки, которая учится в одном из колледжей Алушты, наркотик она продавать не собиралась, а «просто хранила». Наркотическое вещество полиция у нее изъяла.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50