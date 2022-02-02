В Крыму бесследно исчезли 5 человек: поисковый отряд «ЛизаАлерт» подвел итоги января 2022

Поиски тех, кто не найден, продолжаются. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымские поисковики подвели итоги работы за январь 2022.

Статистика отряда «ЛизаАлерт» по Республике Крым и городу Севастополь гласит, что всего волонтеры приняли и отработали 46 заявлений от людей, встревоженных исчезновением близких и родных. Из них 9 заявок не были подтверждены по различным причинам.

Нашли живыми 28 взрослых и несовершеннолетних. Четверо пропавших, к сожалению, погибли. Не удалось найти пятерых.

Статистика за январь 2022. Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым

Волонтеры отмечают:

- Все поиски отряд проводит в постоянном взаимодействии с сотрудниками полиции. Поиски тех, кто не найден, продолжаются: мы распространяем информацию, обзваниваем больницы, проверяем свидетельства.

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