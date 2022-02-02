Ялта возглавила топ-10 популярных направлений отдыха весной 2022 в России

Ялта. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Южный берег Крыма привлекает к себя внимание отдыхающих во все времена года, включая весну.

Эксперты сайта бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, изучив данные с марта по май 2022, составили рейтинг самых востребованных мест для отпуска в марте, апреле и мае.

Первое место досталось Ялте, второе – Сочи, третье – Питеру. Нужно отметить, что народ видимо уже притерпелся к пандемии, и путешественники строят свои планы не взирая на коронавирус.

Топ-10 популярных направлений отдыха весной 2022 в России (средняя цена в рублях брони жилья в сутки):

Ялта, 3026

Сочи, 2195

Санкт-Петербург, 2476

Калининград, 2409

Москва, 3112

Кисловодск, 1662

Шерегеш, 3471

Казань, 2475

Великий Новгород, 2800

Самара, 2300

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