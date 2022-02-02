Ялта возглавила топ-10 популярных направлений отдыха весной 2022 в России

Ялта.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Южный берег Крыма привлекает к себя внимание отдыхающих во все времена года, включая весну.
Эксперты сайта бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, изучив данные с марта по май 2022, составили рейтинг самых востребованных мест для отпуска в марте, апреле и мае.
Первое место досталось Ялте, второе – Сочи, третье – Питеру. Нужно отметить, что народ видимо уже притерпелся к пандемии, и путешественники строят свои планы не взирая на коронавирус.
Топ-10 популярных направлений отдыха весной 2022 в России (средняя цена в рублях брони жилья в сутки):
Ялта, 3026
Сочи, 2195
Санкт-Петербург, 2476
Калининград, 2409
Москва, 3112
Кисловодск, 1662
Шерегеш, 3471
Казань, 2475
Великий Новгород, 2800
Самара, 2300
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50