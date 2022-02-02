В Симферополе начнут следить за расписанием движения автобусов с 7 февраля

Аксенов потребовал до 1 марта улучшить работу общественного транспорта в Симферополе Фото: Михаил ФРОЛОВ

Нарушение расписания работы общественного транспорта - проблема, актуальная на территории всего Крыма, однако наиболее остро этот вопрос стоит в Симферополе. Нередко вина лежит не на самом перевозчике, а на администрации города.

- В связи с этим будет проработан ряд позиций, правил и предложений для перевода деятельности ряда компаний в законное русло, а также для стабилизации ситуации на маршрутах, - цитирует КИА главу Республики Крым Сергея Аксенова.

Он также поставил задачу разместить актуальное расписание на всех остановках Симферополя до 7 февраля и организовать контроль за его соблюдением.

По словам Сергея Аксенова, качество перевозок в столичном городе должно измениться в лучшую сторону уже к 1 марта. Если задуманные мероприятия будут успешно реализованы и покажут хорошие результаты, в дальнейшем эти же методы будут применять и в других городах полуострова.

Также с 7 февраля по всем вопросам, связанным с работой общественного транспорта, граждане смогут обращаться по телефону 8 800 600 30 82.

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