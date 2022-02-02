Крымчанин сбил пешехода и получил 3,5 года колонии

Заставив жертву ДТП дать ложные показания, парень лишь усугубил свое положение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Раздольненского района Крыма осужден на 3 года и 5 месяцев колонии за ДТП, в котором пострадал пешеход.

Инцидент произошел в июле 2020 года на улице Фрунзе поселка Раздольное. Парень вылетел с проезжей части на обочину, где шел человек. Тот факт, что под колесами его машины оказался пешеход, водителя не смутил, и он поехал дальше. Узнав, что инцидентом заинтересовались в органах, мужчина навестил жертву ДТП и заставил дать ложные показания.

- Он же в сентябре 2020 года завладел мопедом, находящимся в одном из дворов поселка. Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал подсудимого виновным в инкриминируемых ему преступлениях, - говорится в сообщении.

Помимо срока в местах лишения свободы он получил наказание в виде штрафа в 10 тысяч рублей. Также на два года его лишили права садиться за руль.

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