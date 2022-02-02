Крым
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в КрымуПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в КрымуПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия2 февраля 2022 12:04

В Феодосии мужчина украл из автомобиля пенсионера полмиллиона рублей

Ему грозит до 4 лет лишения свободы
Авторы (2):
Иван РУНЕВ
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
КомментироватьОставить комментарий(0)
Пока хозяин не видел, из машины вытащили 560 000 рублей.

Пока хозяин не видел, из машины вытащили 560 000 рублей.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В конце января в автосервис Феодосии обратился 84-летний крымчанин. Сотрудники СТО помогли ему заменить масло в автомобиле и подкачать колеса. Но через пару дней ему снова позвонили из автосервиса и под предлогом повторного ремонта попросили открыть машину.

Пока хозяин не видел, из машины вытащили 560 000 рублей.

Как сообщил КП-Крым источник в правоохранительных органах, как только пенсионер заметил неладное, он сразу обратился в полицию.

Оказалось, полмиллиона рублей украл 30-летний житель Джанкойского района, который семь лет назад привлекался к ответственности за кражу в чужом доме.

Найти мужчину не составило труда. Благодаря записям с видеорегистратора его личность удалось установить.

- По местонахождению злоумышленника был проведен неотложный обыск, в ходе которого изъят мобильный телефон жены и папка с 80 купюрами по 5000 рублей, - отметил источник.

Сейчас на мужчину завели уголовное дело по п. «в» ч.3 ст.158 УК РФ - кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.

0