В Феодосии мужчина украл из автомобиля пенсионера полмиллиона рублей

Пока хозяин не видел, из машины вытащили 560 000 рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В конце января в автосервис Феодосии обратился 84-летний крымчанин. Сотрудники СТО помогли ему заменить масло в автомобиле и подкачать колеса. Но через пару дней ему снова позвонили из автосервиса и под предлогом повторного ремонта попросили открыть машину.

Пока хозяин не видел, из машины вытащили 560 000 рублей.

Как сообщил КП-Крым источник в правоохранительных органах, как только пенсионер заметил неладное, он сразу обратился в полицию.

Оказалось, полмиллиона рублей украл 30-летний житель Джанкойского района, который семь лет назад привлекался к ответственности за кражу в чужом доме.

Найти мужчину не составило труда. Благодаря записям с видеорегистратора его личность удалось установить.

- По местонахождению злоумышленника был проведен неотложный обыск, в ходе которого изъят мобильный телефон жены и папка с 80 купюрами по 5000 рублей, - отметил источник.

Сейчас на мужчину завели уголовное дело по п. «в» ч.3 ст.158 УК РФ - кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.