«Как после бомбежки фугасами»: Аксенов пообещал 5 миллиардов рублей на развитие инфраструктуры Евпатории

Сергей Аксенов. Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

Более 5 миллиардов рублей в 2023 -2024 годах получит Евпатория на развитие инфраструктуры, включая перекладку сетей водо- и теплоснабжения и ремонт дорог. Об этом на совещании по проблемным вопросам города сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Большинство улиц, 80% улично-дорожной сети будут реконструированы. Деньги на это есть, - сказал Аксенов.

Отдельной критике глава республики подверг дороги возле евпаторийских санаторно-курортных комплексов.

- Курортные улицы должны быть приведены в порядок. Особенно там, где санаторно-курортные комплексы. Никакой критике не поддаются, как после бомбежки фугасами, - отметил Аксенов.

Кроме того, в этом году, по словам главы республики, в Евпатории должны быть благоустроены 32 придомовых территории.

Ранее сообщалось, что на развитие инфраструктуры Керчь получит 10 миллиардов рублей.

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