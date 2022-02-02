На оборудование остановок в Евпатории нужно около 100 миллионов рублей

Почти 40% остановок в Евпатории не оборудованы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

39% остановок общественного транспорта в Евпатории не оборудованы остановочными павильонами. О этом на совещании по проблемным вопросам города сообщил исполняющий обязанности Министра транспорта Крыма Николай Лукашенко. На закупку павильонов, по его словам, необходимо 50 миллионов рублей, еще столько же – на работы по обустройству подъездных карманов и приобретение урн.

- Из 360 остановок, оборудованы остановочными павильонами только 140. Это 39%. 220 остановок не оборудованы никак. Но есть знак, что где-то рядом она находится…50 миллионов необходимо, чтобы закупить остановочные павильоны, а в целом, чтобы оборудовать подъездной карман и установить урны- еще 100 миллионов по грубым подсчетам, - отметил Лукашенко.

Закончить с обустройством остановок в Евпатории, как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, должны до конца 2023 года. Все эти мероприятия, по его словам, «есть возможность обеспечить» финансово.

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