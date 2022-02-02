Севастопольская полиция построит конюшню за 27,5 млн рублей

Фото: zakupki.gov.ru

Севастопольская полиция ищет подрядчика на строительство помещения ангарного типа, где будет размещаться конюшня. Максимальная цена контракта составляет 27,5 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

- Поставка военно-технического имущества для нужд УМВД России по Севастополю в рамках государственного оборонного заказа в целях обеспечения государственной программы вооружения (закупка сборно-разборного быстровозводимого специального сооружения, - указано в наименовании закупки.

Согласно опубликованным документам, длина ангара должна быть не менее 68,5 метров, ширина - не менее 16 метров, а высота - не менее 8,2 метра. К помещению должны быть подведены системы водоснабжения и водоотведения. Там разместят стойла, сенник, хранилище зерна и два кабинета.

Смонтировать конюшню выбранный подрядчик должен будет за 20 дней с момента заключения контракта, но не позднее 1 сентября 2022 года.

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