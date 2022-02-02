Симферополь и Севастополь 3 февраля частично останется без света

Свет пропадет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

3 февраля в отдельных районах Симферополя и Севастополя на время отключат электричество, потому что идет ремонт трансформаторов и другого оборудования.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

улица Данилова, 60, 62

улица Гоголя, 103, 105

улица Жигалиной, 2-12 (чет), 1-9 (нечет)

улица Калинина, 42-60 (чет), 47-61 (нечет)

улица Рабочая, 2-16/19 (чет), 1-13 (нечет)

улица Бетховена, 19/30

улица Чайковского, 31, 33

улица Битакская, 6-10 (чет), 3-7/10 (нечет)

улица Крупской, 8-24 (чет), 5-33 (нечет)

пер. Юный, 1-7

улица Стахановцев, 2/17

улица Авдет, 44-58 (чет), 41-57 (нечет)

улица Карамфиль, 42-50 (чет), 43-55 (нечет)

улица Дюльбер, 44-58 (чет), 43-57 (нечет)

улица Сельби, 44-46 (чет), 41-49 (нечет)

улица Сербест, 16-36 (чет), 15/11-39 (нечет)

улица Темиз, 16-44 (чет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

проезд Фрегатный 43, 49, 66

бульвар Гидронавтов, 54, 60, 6, 10-18(чет), 22, 24, 28, 42, 44, 1, 5, 9, 11, 23, 25, 35, 33, 37, 45, 20, 43а, 58, 62, 54, 56

улица Матэ Залка 60, 66-72 (чет)

проезд Стрелковый 21, 4, 33, 7а, 31

улица Виноградная 1

улица Василия Шукшина 79, 81, 91, 100, 107, 119, 125, 100б, 102, 104, 108-114(чет), 109а, 101, 101-117 (нечет), 121, 127

улица Котляревского 12, 14, 16, 11, 13, 15, 8а, 4, 6, 8, 3, 5, 7, 9, 17

улица Коцюбинского 10,12 14, 36, 38, 40, 5, 7, 9, 37, 39а, 39б, 39

улицаТайфунная 12, 16, 1а, 2, 10, 12, 9, 15, 17

улицаУрожайная 10, 12, 24, 26, 28, 7-25 (нечет.), 22а, 16а, 16б, 16г, 16, 18, 20, 22, 2/1, 2/2, 2б, 5а, 3/2, 3/1, 7/1, 5, 17, 19

проезд Компасный 4, 6, 8-16(чет), 22, 17, 19, 21, 25, 27

улица Паши Ангелиной 7, 623, 1623

улица Археологическая 12-18(чет), 15-25 (нечет), 2-10 (чет), 5г, 1, 5-11 (нечет), 3, 29, 2-10 (чет)

улица Арцеулова 4, 8, 10, 5, 7, 11, 13

улица Штурмана Батурина 2, 4, 6, 10, 12, 16-24 (чет), 11/2, 5, 9-17 (нечет)

бульвар Античный 46, 48, 50, 39, 34, 36, 40, 42, 44, 76б, 54-70(чет), 80-94 (чет), 49, 1297, 32а, 38

улица Виктора Янова 66, 74, 76, 84, 67, 73

улица Авиационная 19, 2121, 38, 42, 22-36(чет), 7, 15, 17, 23

улица Приморской армии 10а, 10, 14, 4, 12, 6, 1

улица Ольховая 3

улица Изумрудная 11а

улица Полевая 2-16(чет) , 1-17(нечет)

улица Ивана Франко 2, 4, 6, 8, 3, 5

улица С.Дуплия 23

улица Б.Вологодова, 9

СТ Родник, СТ Корабел, СТ Золотая балка

с 9.00 до 17.00

улица Героев Сталинграда 63

с 9.30 до 13.00

переулок 1 Морской 4-8,3-5

переулок 2 Морской 5-7

переулок 4 Морской 3-А,1-А,1-3

переулок Водосточный 12,13

спуск Степана Разина 4-8,3

проезд Средний 1-3,15

Старосеверная балка 2-6

улица Громова 12-18,7-9

улица Димитрова 3,10,5-А,7-9,2-4

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