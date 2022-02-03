В Крыму с 12 по 28 февраля изменяется движение электричек

Расписание электричек изменится с с 12 по 28 февраля 2022. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Пригородные поезда на Крымском полуострове на время изменят график движения.

В пресс-службе ЮППК (Южная пригородная пассажирская компания) сообщили, такое решение принято в связи с производством путевых работ на перегоне «Симферополь-Грузовой – Остряково». Изменения коснутся свыше 20 электричек.

с 12 по 28 февраля 2022 года изменяется расписание движение пригородных поездов:

№ 6616 «Симферополь - Соленое Озеро» отправлением в

06.48 (+ 38 мин) прибытием в 09.02 (+ 32 мин)

№6619 «Соленое Озеро -Симферополь» отправлением в 05.47 прибытием в 07.51 (+ 11 мин)

№ 6620 «Симферополь -Джанкой» отправлением в 09.49 (+ 19 мин) прибытием в 11.45 (+ 35 мин)

№ 6622 «Симферополь -Соленое Озеро» отправлением в 13.35 (+ 25 мин) прибытием в 15.49 (+ 34 мин)

№ 6623 «Соленое Озеро -Симферополь» отправлением в 09.25 (+ 25 мин) прибытием в 11.25 (+ 15 мин)

№6624 «Симферополь -Джанкой» отправлением в 15.30 прибытием в 17.18 (+ 3 мин)

№ 6625 «Джанкой -Симферополь» отправлением в 12.20 (+ 10 мин) прибытием в 14.00 (+ 10 мин)

№6627 «Соленое Озеро -Симферополь» отправлением в 16.10 (+ 20 мин) прибытием в 18.15 (+ 15 мин)

№ 6642/6641 «Симферополь - Евпатория Курорт» отправлением в 05.33 (- 12 мин) прибытием в 07.20

№ 6652/6651 «Симферополь - Евпатория Курорт» отправлением в 14.35 прибытием в 16.24 (+14 мин)

№ 6646/6645 «Симферополь -Евпатория Курорт» отправлением в 11.01 (- 11 мин) прибытием в 12.50

№ 6674/6673 «Евпатория Курорт-Симферополь» отправлением в 08.25 прибытием в 10.06 (+ 4 мин)

№ 6678/6677 «Евпатория Курорт-Симферополь» отправлением в 14.48 (+ 13 мин) прибытием в 16.35 (+ 30 мин)

№ 6744 «Керчь – Джанкой» отправлением в 21.20 прибытием в 01.40

№ 6758 «Феодосия – Владиславовка» отправлением в 15.20 прибытием в 16.00 (+ 5 мин)

№ 6937 «Симферополь – Севастополь» отправлением в 14.13 (+ 8 мин) прибытием в 16.15 (+ 5 мин)

№ 6938 Севастополь - Симферополь

отправлением в 12.20 прибытием в 14.12 (- 3 мин)

№ 6940 «Севастополь – Симферополь» отправлением в 15.10 прибытием в 17.05

№ 7102/7101 «Симферополь – Феодосия» отправлением в 08.05 (- 35 мин) прибытием в 12.30

№ 7104/7103 «Симферополь -Феодосия» отправлением в 11.50 прибытием в 16.12 (+ 32 мин)

№ 7110/7109 «Феодосия – Симферополь» отправлением в 06.00 прибытием в 10.12 (+ 27 мин)

№ 7112/7111 «Феодосия -Симферополь» отправлением в 14.35 прибытием в 18.25 (+ 5 мин)

№ 7120/7119 «Симферополь -Феодосия» отправлением в 20.50 (+ 5 мин) прибытием в 00.25 (+ 5 мин)

№ 7140 «Севастополь -Симферополь» отправлением в 13.55 (+ 10 мин) прибытием в 15.25 (+ 7 мин)

№ 7202/7201 «Севастополь -Евпатория Курорт» отправлением в 07.35 прибытием в 10.33 (+ 13 мин)

№ 7204/7203 «Севастополь -Евпатория Курорт» отправлением в 11.20 прибытием в 14.21 (+ 13 мин)

№ 7214/7213 «Евпатория Курорт-Севастополь» отправлением в 10.52 (+ 13 мин) прибытием в 13.37 (+ 17 мин)

№ 7216/7215 «Евпатория Курорт-Севастополь» отправлением в 17.20 прибытием в 20.10

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