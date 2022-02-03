Под Бахчисараем школьники пытались убить одноклассницу в заброшенной котельной

Девочке удалось сбежать Фото: Алексей БУЛАТОВ

В селе Железнодорожное Бахчисарайского района два школьника - 15-летний 8-классник и 17-летний второгодник из 9-го класса попытались убить свою школьную знакомую. Как КП-Крым рассказал источник, знакомый с ситуацией, девочку силой затащили в заброшенную школьную котельную.

- Школьники вооружились самодельным ножом, веревкой и пачкой сигарет. После уроков 1 февраля ее завели в «заброшку» на территории школы и попытались убить, однако, 15-летней девочке удалось сбежать, - уточнил собеседник агентства.

О случившемся восьмиклассница сразу же рассказала родителям. В ходе допроса сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних, горе-преступники признались в содеянном - их ключевой целью действительно было убить одноклассницу одного из парней.

На данный момент со школьниками работают следователи. Материалы дела переданы в следственный отдел СК по Бахчисарайскому району.

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