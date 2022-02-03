В Крыму число классов, переведенных на «удаленку», выросло в 2,5 раза

На дистант перевели в 2,5 раза больше классов, чем в конце января Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Крыму из-за ситуации с распространением ковида на дистанционное обучение перевели более пяти сотен классов. Об этом КП-Крым сообщили в пресс-службе Министерства образования РК.

- На дистанционную форму обучения переведены 515 классов и 33 школы, - уточнили в пресс-службе Минобразования.

12 из них перешли на дистант из-за коронавируса, а 21 учебное заведение - из-за ОРВИ.

Таким образом, число переведенных на «удаленку» классов в 2,5 раза превышает показатели начала этой недели.

Как КП-Крым сообщала ранее, в конце января число классов, переведенных на дистанционное обучение, равнялось 190. Полностью на «удаленку» тогда перешли семь школ.

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