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Общество3 февраля 2022 14:20

В Крыму число классов, переведенных на «удаленку», выросло в 2,5 раза

На дистанционное обучение перевели 515 классов
Ирина ГЕРЦ
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На дистант перевели в 2,5 раза больше классов, чем в конце января

На дистант перевели в 2,5 раза больше классов, чем в конце января

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Крыму из-за ситуации с распространением ковида на дистанционное обучение перевели более пяти сотен классов. Об этом КП-Крым сообщили в пресс-службе Министерства образования РК.

- На дистанционную форму обучения переведены 515 классов и 33 школы, - уточнили в пресс-службе Минобразования.

12 из них перешли на дистант из-за коронавируса, а 21 учебное заведение - из-за ОРВИ.

Таким образом, число переведенных на «удаленку» классов в 2,5 раза превышает показатели начала этой недели.

Как КП-Крым сообщала ранее, в конце января число классов, переведенных на дистанционное обучение, равнялось 190. Полностью на «удаленку» тогда перешли семь школ.

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