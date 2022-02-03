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Звезды3 февраля 2022 14:34

Коллекции крымских музеев пополнись набором римских монет 1-4 веков

Также были найдены предметы вооружения, которым несколько тысяч лет
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Экспонаты попадают "под стекло" после тщательной подготовки

Экспонаты попадают "под стекло" после тщательной подготовки

Фото: Павел КЛОКОВ

Коллекции музеев Крыма регулярно пополняются новыми экспонатами, которые порой представляют большую историческую ценность. Так, в прошлом году «под стекло» попали археологические находки из металла 1-9 вв., обнаруженные на территории Кировского, Симферопольского и Белогорского районов республики.

Как сообщили в КП-Крым в пресс-службе Минкульта РК, среди ценных предметов были наборы римских монет (1-4 вв. нашей эры), бронзовые элементы наборного пояса эпохи средневековья (8-9 вв. нашей эры) и предметы вооружения эпохи бронзы (3-2 тыс. лет назад). Они поступили в фонды ГБУ РК «Историко-археологический музей-заповедник «Неаполь Скифский» в 2021 году.

На поиски таких древних эксклюзивов отправляются научные коллективы, организуя целые экспедиции и командировки. Порой ценности ищут и «по следам событий», по итогам некоторых выставок и важных культурных событий.

Перед выставкой все экспонаты проходят несколько этапов подготовки: реставрационный осмотр, изучение истории предмета, составление научного паспорта и сверку указанных данных по сохранности. Решение о том, поступят археологические находки в музей или нет, принимает фондово-закупочая комиссия музейного учреждения.

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