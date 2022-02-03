В прошлом году в Крыму родилась Радость

Самыми популярными именами в Крыму стали Александр и София Фото: Иван МАКЕЕВ

Департамент ЗАГС Минюста Крыма опубликовал статистику наиболее популярных имен за 2021 год. Как сообщили в пресс-службе министерства юстиций, крымчане называли своих детей такими именами, как Калаш, Цветан и Радость.

- Среди наиболее редких имён за прошлый год стоит выделить следующие: Иаков, Калаш, Эссана, Ясма, Эрдоган, Иероним, Ибазер, Эмириса, Кемеран, Фрея, Ава, Велизар, Ауриана, Лиа, Матихан, Батал, Серж, Абибе, Аджир, Мажд, Сумайа, Изизбек, Евсевия, Мудесер, Лоретта, Вагинак, Кьяра, Аблулнасир, Абубакр, Дирар, Ахилесс, Инсаф, Аарон, Джанардан, Мамлакат, Увайс, - говорится в сообщении.

Некоторые родители также выбирали своим детям двойные имена. Чаще всего это встречалось у представителей интернациональных браков. Так, в Крыму в таких браках в 2021 году родились Умит-Александр, Алена-Хилал, Анна-Анифе и другие.

Отмечается, что самым популярным среди крымчан стали мужские имена Александр, Михаил и Иван. Девочек же чаще всего называли София, Мария и Анна.

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