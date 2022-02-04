В Крыму авто «поцеловалось» с домом

Машина задела здание. Фото: кадр видео Дана Паничкина/ Автопартнер Крым Севастополь ДТП/VK

Красная иномарка притормозила у крыльца дома, но когда продолжила движение, то задела фасад. В итоге изрядно поцарапан кузов авто, нанесен ущерб и зданию.

Это видео в соцсети сопровождает следующий пост:

- Произошла неприятная ситуация! Владелец красного автомобиля повредил фасад здания и скрылся с места ДТП. На камере видно, что пострадала сама машина, но откололась плитка и с нашей стены!

Пользователи социальной сети живо прокомментировали инцидент: «Машина поцеловалась с домом! Легкий воздушный поцелуй»; «Почему фасад здания нависает над дорогой? Утеплили за счет проезжей части?»; «Разве нормально, что стенка выпирает на проезжую часть за пределы тротуара?!»

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50