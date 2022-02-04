В Симферополе подрезали 13 аварийных деревьев

В работах по обрезке деревьев были задействованы около 30 человек. Фото: simadm.ru

За состоянием зеленых насаждений в Симферополе регулярно следят работники МБУ «Город», сообщили в пресс-службе местной администрации.

С 24 по 30 января рабочая бригада привела в порядок 13 деревьев на улицах Карла Маркса, Сельвинского, Ленина и Тургенева. Их не только подрезают, убирая старые засохшие ветви, порой аварийные деревья приходится полностью ликвидировать.

- Также выполнена работа по сносу поросли с земли на улицах Ялтинская, Марка Донского, Беспалова, Маршала Василевского, Камчатская, - отметила заместитель директора МБУ «Город» Эльвира Евтухова.

По ее словам, чтобы отгрузить и вывезти старые отрубленные ветви, сотрудники «Города» используют семь спецмашин. Подобные работы за последнее время провели на 11 улицах столичного города.

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