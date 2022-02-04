Пять школ Симферополя перевели на «удаленку» из-за COVID-19

Во всех школах Симферополя соблюдаются антиковидные ограничения. Фото: скриншот из видео/пресс-служба администрации Симферополя

По состоянию на 3 февраля в семи школах Симферополя не проводятся занятия, пять из них перевели на «удаленку», еще две закрыты на карантин, сообщили в пресс-службе местной администрации. Кроме того, в 15 из 73 дошкольных учреждений города закрыто по одной группе.

- Школы №№ 12,17, 23, 34, 42 - переведены на дистанционное обучение, 2 учебных заведения закрыты на карантин, - уточнила замглавы администрации Татьяна Сухина.

По ее словам, в учебных учреждениях соблюдаются все антиковидные нормы: работники пищеблоков используют защитные маски и перчатки, школы обеспечены антисептиками, на входе у учеников измеряют температуру, а помещения регулярно проходят санобработку.

- Мы регулярно мониторим эпидобстановку, каждый день мы получаем новые сведения о количестве заболевших детей в школах. Сегодня решается вопрос относительно ряда учреждений, которые тоже будут закрыты на основании постановления Роспотребнадзора, - добавила Сухина.

Она также уточнила, что вопрос о закрытии всех школ Симферополя не поднимается - в этом нет необходимости.

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