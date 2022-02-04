Минкурортов Крыма ужесточит правила аренды пляжей

Минкурортов Крыма подготовило ряд изменений в правила содержания пляжей на территории республики/ Фото: Крымский бальзам/telegram

Министерство курортов и туризма Республики Крым внесло некоторые изменения в правила содержания пляжей полуострова.

Как пишет КИА со ссылкой на пресс-службу ведомства, новый порядок закрепления пляжей будет более прозрачным, что позволит наглядно показывать место расположения НТО и их габариты.

- Также дополнительно введутся категории и стандарты пляжного оборудования – «люкс», «стандарт», «эконом»», - приводит пресс-службе слова министра курортов и туризма РК Вадима Волченко.

Новая конкурсная процедура позволит привлечь предпринимателей, который более тщательно смогут ухаживать за пляжами. С недобросовестными арендаторами договоры расторгнут.

Кроме того, ведомство определило сроки оформления документов - до 15 марта должны быть заключены договоры на выдачу экспертного заключения и проведение лабораторных исследований по программе производственного контроля.

Еще один месяц отведен на процедуру водолазного обследования дна и подготовку спасателей (до 15 апреля). Также нужно провести санитарно-эпидемиологическую экспертизу и направить заявление в госинспекцию по маломерным судам (до 25 апреля). Техническая готовность пляжа должна быть обеспечена до 1 мая.

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