Украинского диверсанта, готовившего серию взрывов в Севастополе, осудили на 6,5 лет

Мужчина планировал несколько взрывов в Севастополе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Севастопольский городской суд приговорил к шести с половиной годам лишения свободы гражданина Украины, готовившего серию взрывов на различных объектах города. Как сообщили в пресс-службе суда.

- Третий апелляционный суд общей юрисдикции рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина Украины, который признан виновным в том, что в составе организованной группы совершил приготовление к диверсии - совершению в городе Севастополе взрывов, направленных на разрушение и повреждение предприятий, сооружений, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации, - говорится в сообщении.

Украинец также был признан виновным в незаконном хранении в составе организованной группы взрывных устройств.

Мужчину приговорили к 6,5 годам лишения свободы. Кроме того, он выплатит штраф в размере 300 тыс. рублей.

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