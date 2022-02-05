В Крыму оштрафовали чиновника, не разместившего на сайте результаты проверок

Виновному присудили штраф. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымская прокуратура сделала все, чтобы наказать чиновника администрации Нижнегорского района, который не обнародовал информацию о работе органа местного самоуправления.

- В сети «Интернет» не размещается информация о проверках, проведенных в отношении местной администрации, начиная с 2019 года, кроме этого, не размещены сведения о результатах проверок, проведенных в 2021 году, - сообщили в пресс-службе Прокуратуры Республики Крым

Поэтому на чиновника, который должен это делать, завели дело об административном правонарушении - неразмещение в сети «Интернет» информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.

Мировой судья поддержал прокуратуру и назначил виновному штраф. В настоящее время постановление в законную силу не вступило.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50