Где в Симферополе и Севастополе отключат свет 7 февраля 2022

Свет пропадет на время. Фото: архив "КП"

7 февраля в некоторых районах Симферополя и Севастополя на время исчезнет свет, потому что энергетики займутся ремонтными работами.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Кубанская, 18-22 (чет), 23а, 23б, 45; ул. Глинки, 65

ул. И. Козлова, 2/42-4 (чет), 1/44

пер. Пионерский, 14, 16

ул. Пушкина, 40/4, 35

ул. Маяковского, 1/3-5 (нечет)

ул. Пушкина/Маяковского, 35/2

ул. Волочаевская, 76, 45-55 (нечет)

ул. Сергея Лазо, 3

ул. Полюсная, 6-36 (чет), 1-15 (нечет)

ул. Хабаровская, 2-28 (чет), 1-23 (нечет)

ул. Джанкойская, 86-102 (чет), 85-105 (нечет)

ул. Ларионова, 65-101 (нечет)

ул. Ракетная, 20-26 (чет), 17

ул. Мелитопольская, 116-136 (чет), 97а-113 (нечет)

ул. Авдет, 44-58 (чет), 41-57 (нечет)

ул. Карамфиль, 28-50 (чет), 29-55 (нечет)

ул. Дюльбер, 30-58 (чет), 29-57 (нечет)

ул. Сельби, 44-46 (чет), 41-49 (нечет)

ул. Сербест, 12-36 (чет), 15/11-39 (нечет)

ул. Темиз, 16-44 (чет), 13-45 (нечет)

ул. Озимая, 5

ул. Гарбий, 14-46 (чет)

ул. Э.Уланова, 1

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 13.00

Юхарина балка: СТ Статистик-2 ,50,41; СТ Вега, уч 67; СТ Статистик-2, 5

с 9.00 до 15.00

ул. Бакуниной 5

с 9.00 до 16.00

с. Терновка

ул. Зеленая 42-А,24-60,13-А,15-49

ул. Куйбышевская 2-26,1-29

ул. Ленина 4-6,7-а,5

ул. Подгорная 2-4,1-3

ул. Солнечная 14,18,2-10,5-А,11-Б,9;16-А,14,5-15;1-3;11

ул. Ленина 1-3,7;1

ул. Куйбышевская 1-А

с 8.00 до 16.00

село Подгорное – ул. Уютная 8-16(чет),28, 1-а,1-б,3-11(нечет), ул. Привольная 14-16(чет),20, 3-19 (нечет)

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