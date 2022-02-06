Где в Симферополе и Севастополе отключат свет 7 февраля 2022

Свет пропадет на время. Фото: архив "КП"
7 февраля в некоторых районах Симферополя и Севастополя на время исчезнет свет, потому что энергетики займутся ремонтными работами.
Где не будет света
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