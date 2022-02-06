В Симферополе и Евпатории вечером 5 февраля загорелось два авто

Фото: chp.crimea/instagram

В Симферополе вечером 5 февраля загорелось легковое авто. Полыхающая машина марки «Лада» всполошила посетителей торгового центра «Меганом».

Как сообщили очевидцы в соцсетях, пожар помогли потушить автомобилисты, проезжающие мимо.

К тушению пожара привлекались сотрудники МЧС. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

"Ауди" быстро потушили. Фото: Автопартнер Крым/"Вконтакте"

Еще одна машина загорелась на парковке около торгового центра «Невский» в Евпатории. Девушка-водитель на Audi a4 быстро покинула авто и не пострадала. Потушить возгорание ей помогли другие водители.

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