Более 30 тысяч «умных» счетчиков установят в домах крымчан в 2022 году

Современная система исключает возможность ошибок Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ГУП РК «Крымэнерго» в 2022 году заменит более 33 тысяч приборов учета электроэнергии в Феодосии, Симферополе и Симферопольском районе на интеллектуальные счетчики. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

В Симферополе «умные» счетчики появятся в 193 многоквартирных домах, в Феодосии - в 314 МКД, а в Симферопольском районе заменят более 7 тысяч приборов учета. Также «умные» счетчики будут установлены и в некоторых трансформаторных подстанциях.

- Системы «умного» учета представляют собой комплекс современных цифровых устройств, объединенных в единую сеть. Для абонентов установка интеллектуальных приборов учета электроэнергии удобна, так как показания счетчика снимаются дистанционно, - говорится в сообщении.

Это удобно, ведь такая система исключает возможность ошибок, кроме того, клиентам не придется тратить время на посещение расчетных центров. Уточняется, что установка современных приборов - бесплатная процедура.

За более подробной информацией можно обратиться по телефонам: (36562) 3-13-22 (Феодосия), (3652) 25-50-82 (Симферополь), (3652) 22-40-75 (Симферопольский район).

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