Появилось видео, как голый мужчина разгуливает по проезжей части в Севастополе

В Севастополе мужчина голышом разгуливал по проезжей части

На прошедших выходных в Севастополе произошел странный случай. На улице Руднева прямо по проезжей части бегал голый мужчина, а после запрыгнул на крышу микроавтобуса. Видео необычной прогулки быстро разлетелось по соцсетям.

Как рассказала КП-Крым заместитель руководителя пресс-службы УМВД по Севастополю Мария Нажа, он вел себя неадекватно и не реагировал на замечания прохожих. Поэтому севастопольцы решили вызвать полицию.

Силовики приехали на место и сразу вызвали специальную бригаду, которая доставила нагого мужчину в Севастопольскую психиатрическую больницу.

- На место происшествия незамедлительно прибыл наряд отдельной роты ППСП, и пресек правонарушение, - отметили в ведомстве.

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