Экипажи десантных кораблей ЧФ провели учения по погрузке боевой техники

Учения прошли в Казачьей бухте в Севастополе Фото: Александр КОЦ

В Севастополе прошли учения по погрузке боевой техники с участием больших десантных кораблей «Орск» и «Новочеркасск» Черноморского флота. Как сообщили в пресс-службе ЧФ, мероприятия с использованием боевой техники и личного состава прошли в бухте Казачья.

- В ходе учения отработаны вопросы организации погрузки в твиндеки кораблей, а также высадки морского десанта на необорудованное побережье способом на плав. Механики-водители бронетранспортеров БТР-82А совершенствовали свои практические навыки по заведению, размещению и креплению техники на кораблях и развертыванию БТР-82А после высадки с ходу в боевой порядок, - говорится в сообщении.

Всего во время учений было задействовано около 200 военнослужащих и 40 единиц военной и спецтехники морской пехоты.

Как уточнили в пресс-службе Черноморского флота, военные учения проводились в соответствии с планом боевой подготовки флота в период зимнего обучения.

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