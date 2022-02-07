Под Симферополем мужчина из ревности жестоко избил мать двоих детей и порвал женщине легкое

В Крыму мужчина жестоко избил молодую женщину. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В селе под Симферополем молодой человек жестоко избил, женщину, с которой воспитывал двоих детей. С тяжелым травмами женщина поступила в симферопольскую больницу. В соцсетях ее пост с призывом о помощи вызвал бурю негодования.

- Лежу в 6-й горбольнице, есть двое деток, и неделю назад моя жизнь остановилась…Меня сожитель избил, порвано лёгкое, сломано все лицо и нужна целая куча операций…На почве ревности он меня избил до полусмерти, попала в 6-ю больницу, где на данный момент жду две операции. Есть опасения что его просто отпустят! Я прошу помощи,- написала женщина.

Инцидент произошел в селе Живописное, Симферопольского района. Женщина находится в больнице уже несколько дней.

Пользователи соцсетей требуют наказания для мужчины и просят защитить жертву домашнего насилия.

В МВД по РК подтвердили КП-Крым информацию об избиении женщины. Сейчас там готовят официальный комментарий по этому поводу.

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