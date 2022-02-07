За неделю мошенники обманули крымчан на 1,5 млн рублей

Аферисты использовали стандартную схему «развода» Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

За неделю в Крыму зафиксировано 33 случая кибер-мошенничества, три из которых уже раскрыто. Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, ущерб от действий аферистов составил почти рекордные полтора миллиона рублей.

- Основная часть дистанционных мошенничеств за минувшую неделю зарегистрирована в Симферополе, Керчи, Ялте, Красноперекопске, а также в Ленинском, Черноморском и Раздольненском районах. В разных случаях потерпевшие теряли от 10 тыс. до 250 тыс. рублей. Общая сумма ущерба, нанесенного за неделю составила 1 миллион 458 тыс. рублей, - говорится в сообщении.

Схема аферистов отнюдь не нова - они стремятся получить доступ к персональным данным крымчан. Как уточнили в пресс-службе полиции, мошенники звонили под предлогом компенсации за вклады, защиты счета, компенсации за раннее купленные лекарства и заработка на инвестициях. Кроме того им также удалось загрузить на телефон одного из пострадавших фишинговое приложение, позволяющее получить полный доступ к счетам.

Крымская полиция предупредила жителей региона о том, что никогда не стоит передавать персональные данные незнакомым людям, под каким предлогом бы они ни пытались их получить.

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