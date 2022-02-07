Крымский бизнесмен пойдет под суд за махинации с недвижимостью на 21 миллион

Сумма ущерба составила 21 миллион рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Крыму бизнесмен пойдет под суд за регистрацию уже проданного имущества. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым, учредитель предприятия обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

- В сентябре 2014 года предприятием, учредителем которого является обвиняемый, был заключен договор купли-продажи шести объектов недвижимого имущества общей стоимостью более 21 млн рублей. В связи с уклонением фирмы от регистрации договора покупатель обратился в арбитражный суд, по решению которого договор был признан заключенным, а объекты недвижимости подлежащими государственной регистрации в пользу приобретателя, - говорится в сообщении.

При этом, предприниматель, используя свое служебное положение - учредителя и гендиректора компании - незаконно зарегистрировал право собственности на эту же недвижимость. Информацию о том, что она фактически продана, обвиняемый утаил.

Прокуратура Красногвардейского района по данному факту утвердила обвинительное заключение. На предпринимателя заведено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере».

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