Автобусы в Симферополе начнут ходить по новому расписанию

Водителей обяжут до 22.00 не сходить с маршрута Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С сегодняшнего дня в Симферополе начнет действовать новое расписание движения автобусов. Об этом сообщает «Крымская газета» со ссылкой на исполняющего обязанности главы администрации муниципалитета Максима Балахонова.

Согласно экспериментальному расписанию, с 20 часов оно будет отображать не интервал движения, а конкретное время прибытия на остановку.

- В «час пик» на маршруте будет задействовано максимальное количество подвижного состава. После 20:00, общественный транспорт будет двигаться согласно новому расписанию, - говорится в сообщении.

По словам Максима Балахонова, мониторинг соблюдения перевозчиками нового расписания будет проводиться в течение десяти дней - ежедневно с 20 до 22 часов.

Такая мера введена для удобства горожан - чтобы они не стояли на остановках зря, а могли сразу видеть время прибытия автобуса. Этот эксперимент продлится до конца февраля, и если жалоб от горожан и гостей станет меньше, его распространят на всю республику.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50