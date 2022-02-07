В Севастополе дебоширы устроили скандал в ресторане из-за счета в шесть тысяч рублей

Фото: пресс-служба Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю

В Севастополе сотрудники вневедомственной охраны задержали двух пьяных дебоширов, которые отказывались платить за ужин в ресторане и оскорбляли официанта. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю.

Инцидент произошел в Ленинском районе города. Двое пьяных севастопольцев 30-ти и 26-ти лет весело проводили вечер в одном из заведений. После требования официанта оплатить счет, мужчины начали угрожать последнему. Сотрудников Росгвардии вызвал персонал ресторана.

- Расплатиться по счету, сумма которого превысила шесть тысяч рублей, нарушители общественного порядка отказались, - уточнили в пресс-службе силового ведомства.

Буйных севастопольцев задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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