Завершать благоустройство дворов Симферополя будут за счет местного бюджета

Симферополь потратит средства своего бюджета на переделку благоустройства 2020 года. Фото: пресс-служба администрации крымской столицы

Власти Симферополя потратят деньги городского бюджета на завершение благоустройства 2020 года, которое проводилось за счет средств от правительства Москвы. В ближайшее время горадминистрация намерена провести экспертизу по незавершенным объектам.

- Принято решение о назначении экспертизы для получения сведений о видах и объемах работ, необходимых для завершения технологического комплекса работ в разрезе каждого объекта, - сообщил начальник департамента городского хозяйства администрации крымской столицы Роман Гусынин.

По его словам, эта процедура поможет установить настоящий объем плохо выполненных работ, внести корректировки в сметную документацию и нанять другого подрядчика. Уточняется, что корректировка смет будет выполняться за средств бюджета.

- По итогам корректировки будет определен объем финансирования, необходимого для завершения строительно-монтажных работ, – добавил Гусынин.

По планам, заключение экспертизы по объектам благоустройства 2020 года будет получено до 1 марта.

Напомним, в 2020 году власти Москвы выделили на благоустройство некоторых объектов в Симферополе почти 900 миллионов рублей. К работам приступили в августе того же года. Завершение благоустройства было намечено на декабрь 2020 года. Однако из 36 дворовых территорий и 7 общественных пространств в эксплуатацию был принят лишь один объект – сквер у Дворца культуры профсоюзов.

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