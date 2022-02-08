В Крыму и Севастополе 8 февраля 2022 выявлено 1 545 случаев заражения коронавирусом

В Крыму и Севастополе реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Иван МАКЕЕВ

За последние сутки на территории Республики Крым было зарегистрировано 887 новых случаев коронавируса. Такие данные приводит Минздрав РК.

Всего с начала пандемии заболели 139 186 человек. Госпитализировали за последние 24 часа 163 пациента, за все время на стационарном лечении находились 52 783 человека.

- Количество выздоровевших за сутки составляет 280 человек, выздоровевших за весь период - 127 799, - говорится в сообщении.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За последние сутки в городе-герое выявили 658 новых случаев инфицирования COVID-19. За все время пандемии в Севастополе заболели коронавирусной инфекцией 61 591 человек. Такие данные приводит Роспотребнадзор.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 70 человек. Выписаны 98 пациентов, - говорится в сообщении.

В настоящий момент в больницах находятся 724 пациента, из них 581 – с подтвержденным COVID-19. Также за последние сутки от COVID-19 умерли 6 человек в возрасте от 44 до 88 лет, 1 996 - с начала пандемии умерли.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50