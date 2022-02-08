За год в Крыму почти в два раза подорожали капуста, лук и огурцы

Некоторые продукты за год в Крыму сильно выросли в цене Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За год в Крыму стоимость некоторых продуктов выросла почти в два раза. В частности, согласно данным Крымстата, подорожали и овощи «борщевого набора».

Так, с декабря 2020 года в регионе цены на свежую капусту и огурцы выросли в 1,9 раза, а репчатый лук подорожал в 1,8 раза.

Также отмечен рост цен на картофель - на 34,1%. Если в прошлом году его можно было купить по 35,15 руб./кг, то к декабрю 2021 года стоимость овоща выросла до 54,48 руб./кг. Свекла с прошлого года подорожала на 23,9%. Теперь ее можно купить по 48,19 руб./кг, раньше - по 28,97 руб./кг. Подорожала на 17,2% и морковь, цена на которую теперь составляет 45,01 руб./кг, ранее - 33,44 руб./кг. Незначительно выросло в цене и молоко - на 3,6%. Теперь его можно купить по 78,52 руб./л, ранее - по 74,58 руб./л.

При этом отмечено снижение цен на куриные яйца - на 3,1%. Ранее цена на них составляла 82,76 руб./10 шт., теперь - 86,13 руб./10 шт.

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