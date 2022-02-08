Керченский суд приговорил россиянина к 1 году строгого режима за совращение малолетней

Жителю Санкт-Петербурга вынесен приговор за преступление против малолетней Фото: Алексей БУЛАТОВ

Керченский городской суд приговорил 41-летнего жителя Санкт-Петербурга к одному году колонии за развращение малолетней россиянки по интернету. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

В декабре 2019 мужчина, находясь в Крыму, познакомился с девочкой из Новосибирска в соцсети. Уговорив ее раздеться и сделать для него несколько фото, он начал присылать ей порнографию.

- Вышеуказанные действия подсудимого были пресечены сотрудниками полиции по результатам проведенной проверки в сети «Интернет», - говорится в сообщении.

Вначале мужчина признал свою вину, но позже решил отказаться от своих слов, заявив, что никакой переписки и вовсе не было. С учетом того, что у него есть двое детей, один из которых еще несовершеннолетний, суд приговорил его к 4 годам и 6 месяцев лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год в колонии строгого режима.

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