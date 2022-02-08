Заброшенный «Пентагон» в Евпатории обнесут забором

Фото: официальный сайт администрации Евпатории

Прокуратура Евпатории потребовала огородить печально известный городской «недострой» -дворец пионеров. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

- Территория недостроенного здания «Дом пионеров» по проспекту Ленина, расположенного на земельном участке, находящемся в собственности города, казенным учреждением «Управление капитального строительства администрации Евпатории» не огорожена, места прохода в здание надлежащим образом не заблокированы, - говорится в сообщении.

По иску прокурора суд обязал мэрию Евпатории принять меры, препятствующие доступу крымчан на территорию - огородить «недострой» забором.

Кроме того, в адрес мэра Евпатории было направлено представление об устранении нарушений.

Напомним, заброшенное здание «Дом пионеров» было построено более 30 лет назад. В апреле 2018 года Совет министров Крыма передал его из государственной в муниципальную собственность Евпатории. Уже несколько лет объект находится в аварийном состоянии и представляет опасность. Тем не менее, «заброшка» пользуется успехом у горожан и туристов.

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