Евпаторийка под предлогом помощи больному ребенку собрала 32 миллиона рублей и исчезла

Мошенница собирала деньги на лечение ребенка. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Крыму разыскивают жительницу Евпатории, которая под предлогом помощи больному ребенку, а также оказания услуг в покупке земле и оплаты налоговых задолженностей незаконно присвоила 32 миллиона рублей. Как стало известно КП-Крым из собственных источников, 38-летняя женщина нигде не работает и ранее не судима.

- С марта 2019 по май 2021 года женщина мошенническим путем завладела суммой в размере 32 миллионов рублей, - сообщил источник.

Заявление в полицию написал житель села Заозерное. Сейчас правоохранители ищут 38-летнюю мошенницу.

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