Пострадавший от ливней старейший храм Крыма восстановят за 268 млн рублей

Восстановление старейшего храма Крыма после наводнения обойдется в 268 млн рублей. Фото: Яндекс.Карты

Церковь Иоанна Предтечи в Керчи, которая пострадала после сильных ливней 2021 года, намерены восстановить. Как сообщили КП-Крым в пресс-службе Министерства культуры Республики Крым, на эти цели потребуется более 268 миллионов рублей.

- Предварительная сметная стоимость на проведение восстановительных ремонтно-реставрационных работ по Объекту составляет 268,88 миллиона рублей, - уточнили в пресс-службе.

Напомним, летом 2021 года на Крымский полуостров обрушились мощные дожди, в результате чего подтопило более полутысячи придомовых территорий и десятки социально значимых объектов. В июле того же года Совмин Республики Крым направил предложения в Минкульт РФ о финансировании ремонтно-реставрационных работ по нескольким объектам, пострадавшим от ливней. В список вошел в том числе и православный храм в Керчи, который является объектом культурного наследия.

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