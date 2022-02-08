Запасы крымских водохранилищ увеличились в пять раз с начала прошлого года

Симферопольское водохранилище до сих пор полностью не восстановилось после засухи. Фото: Крымский бальзам/telegram

Осенне-зимние осадки значительно пополнили запасы водохранилищ Крыма - теперь они наполнены на 75% от максимального объема. Весной бурные потоки с гор должны принести еще около 100 миллионов кубометров воды. Она наполнит водоемы, подземные источники, а значительная часть уйдет в море.

Как передает телеканал «Миллет», уже сегодня Аянское водохранилище полностью заполнено, его объем составляет 3,8 миллиона кубометров. На Загорском начался вынужденный сброс лишней воды, его объем 22,6 миллиона кубометров. Белогорское делится ценным ресурсом с востоком полуострова, сейчас здесь 12,8 миллиона кубометров. А вот Симферопольское по-прежнему не восстановилось после продолжительной засухи и заполнено лишь наполовину - его объем составляет 17,9 миллиона кубометров. Общий запас питьевой воды на полуострове сегодня составляет более 160 миллионов кубометров.

Эксперты уверены, что Крыму нужно еще больше накопительных водоемов. В республике уже планируют построить два новых водохранилища. Первое будет находиться в районе села Генеральское между Судаком и Алуштой, второе - на месте карьера «Лозовое» под Симферополем.

- Уже выполнено технико-экономическое обоснование, получившее положительное заключение государственной экспертизы по возобновлению работы межгорного водохранилища с определением источников за счет которых оно должно заполняться - это реки Крыма, в том числе Салгир, - пояснил заместитель генерального директора ГУП РК «Вода Крыма» Александр Сафонов.

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