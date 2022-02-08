В Севастополе экс-директор строительной компании осужден на 6,6 лет колонии за мошенничество

Бывший директор строительной фирмы осужден в Севастополе за махинации на 10,4 млн рублей. Фото: пресс-служба прокуратуры города-героя

Суд в Севастополе приговорил бывшего руководителя группы компаний «Любимый берег» к колонии за мошенничество. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города-героя.

Под предлогом продажи недвижимости с января 2015 года по декабрь 2017 года он заключал с клиентами договоры предварительной купли-продажи долей жилых домов. Однако ни достраивать дома, ни передавать их в собственность граждан он не собирался. В результате он получил более 10,4 миллиона рублей, обманув девять человек.

- В настоящее время приговором Ленинского районного суда осужденному по совокупности преступлений определено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - говорится в сообщении.

Уточняется, что мошенник не в первый раз попал под уголовное дело: в июне 2020 года его признали виновным в аналогичных преступлениях, однако потерпевших было в разы больше - около 90 человек.

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