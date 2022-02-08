В Бахчисарае мужчина, подозреваемый в убийстве, заколол себя ножом

Мужчина проживал один в частном доме Фото: Олег ЗОЛОТО

В Бахчисарае недалеко от Успенского монастыря нашли тело 57-летнего мужчины, который мог быть причастен к убийству своей знакомой . Об этом КП-Крым рассказал источник в правоохранительных органах.

Тело 57-летнего бахчисарайца обнаружили у него дома на улице Басенко в квартале Старый город. Проживал мужчина один в частном доме. Дверь при этом была закрыта изнутри.

- Ножевое ранение пришлось в область сердца. Сотрудник уголовного розыска оказался на месте, так как житель Бахчисарая был вызван на допрос в следственный комитет по факту смерти своей предполагаемой сожительницы, - отметил собеседник издания.

На месте трагедии полицейские нашли нож, несколько тысяч рублей, три мобильных телефона и документы на автомобиль. По предварительной информации, смерть крымчанина не носит криминального характера.

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