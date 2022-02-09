В Крыму и Севастополе 9 февраля 2022 выявлено 1 312 случаев заражения коронавирусом

Показатели заболеваемости бьют рекорды
Фото: Иван МАКЕЕВ
За последние сутки на территории Республики Крым было зарегистрировано 915 новых случаев коронавируса. Такие данные приводит Минздрав РК.
Всего с начала периода наблюдений выявлено 140 101 инфицированный. Госпитализировали за последние 24 часа с коронавирусом 167 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 52 950 человек.
- Количество выздоровевших за сутки составляет 327 человек, выздоровевших за весь период – 128 126, - уточнили в Минздраве.
Скончались 6 человек, за все время - 4 780. .
Данные по заболеваемости COVID-19 Минздрава Крыма
КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ
За последние сутки в регионе зарегистрированы 397 новых случаев заболевания COVID-19. В стационары госпитализировали 72 человека. Выписали с выздоровлением 91 пациента.
Умерли 5 человек.
По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 61 989 человек.
В настоящий момент выздоровели 52 452 человека, 2001 умерли.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50