В Крыму и Севастополе 9 февраля 2022 выявлено 1 312 случаев заражения коронавирусом

Показатели заболеваемости бьют рекорды Фото: Иван МАКЕЕВ

За последние сутки на территории Республики Крым было зарегистрировано 915 новых случаев коронавируса. Такие данные приводит Минздрав РК.

Всего с начала периода наблюдений выявлено 140 101 инфицированный. Госпитализировали за последние 24 часа с коронавирусом 167 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 52 950 человек.

- Количество выздоровевших за сутки составляет 327 человек, выздоровевших за весь период – 128 126, - уточнили в Минздраве.

Скончались 6 человек, за все время - 4 780. .

Данные по заболеваемости COVID-19 Минздрава Крыма

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За последние сутки в регионе зарегистрированы 397 новых случаев заболевания COVID-19. В стационары госпитализировали 72 человека. Выписали с выздоровлением 91 пациента.

Умерли 5 человек.

По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 61 989 человек.

В настоящий момент выздоровели 52 452 человека, 2001 умерли.

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