Симферополь вошел в список популярных городов для отдыха 23 февраля

Полет в Симферополь в одну сторону в среднем обойдется туристам в 5,5 тысяч Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Симферополь вошел в список самых популярных городов для туристов в праздничные дни. Согласно данным сервиса поездок Туту.ру, в рейтинге любимых направлений россиян на 23 февраля крымская столица заняла шестое место.

-Топ-5 направлений выглядит следующим образом: Москва (14,6%), Санкт-Петербург (7,9%), Сочи (7,8%), Минеральные Воды (4,2%) и Краснодар (2,9%). А далее по популярности следуют Калининград, Ростов-на-Дону, Симферополь, Иркутск и Екатеринбург, - говорится в сообщении.

По данным сервиса, средний чек поездки в Симферополь составляет 5,5 тыс. рублей в одну сторону. Полет в Москву и Санкт-Петербург при этом обойдется туристам в 5,1 и 4,7 тыс. рублей соответственно.

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