Керчанин получил семь лет тюрьмы за выкопанный тайник с наркотиками

Запрещенные вещества молодой человек приобрел для распространения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму 26-летнего молодого человека приговорили к 6 годам и 8 месяцам колонии за попытку распространения наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.

- Местный житель путем переписки в мобильном приложении получил от неустановленного в ходе следствия лица координаты тайниковых «закладок» с наркотическим средством. Руководствуясь полученными координатами, в апреле 2021 года молодой человек выкопал сверток с запрещенным веществом для последующего распространения на территории города Керчи, - говорится в сообщении.

Задержали парня в тот же день. Количество наркотиков, обнаруженное у него, классифицировали как особо крупный размер. С учетом позиции гособвинителя, Керченский городской суд приговорил горе-распространителя к реальному сроку в исправительной колонии строгого режима.

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