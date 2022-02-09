Грабитель обокрал Дом культуры в Симферополе и уснул на месте преступления

Грабитель уснул прямо на месте преступления. Фото: пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте

Горе-грабитель уснул на месте преступления, обокрав Дом культуры железнодорожников в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе Крымского ЛУ МВД России на транспорте.

Как передает «Крым 24», прибыв утром на работу, один из работников учреждения увидел взломанную дверь и позвонил в полицию. Выяснилось, что 19-летний керчанин ночью забрался в помещение и собрал всю аудио аппаратуру себе в сумку. Но уходить парень не торопился и решил переночевать прямо на месте преступления.

- В отношении ранее не судимого 19-летнего керчанина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами б, в части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище, с причинением значительного ущерба», - говорится в сообщении.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50