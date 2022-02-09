В Севастополе мошенник сдавал несуществующую квартиру

Мошенник уже трижды привлекался к уголовной ответственности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Севастополе задержали 26-летнего жителя Евпатории, который сдавал несуществующую квартиру, а после получения предоплаты исчезал с деньгами. Как сообщили в пресс-службе МВД по городу Севастополю, такую схему аферист провернул как минимум дважды.

- Мужчина разместил на одном из интернет-ресурсов объявление о сдаче в аренду якобы принадлежащего ему жилья в Севастополе. Откликнувшимся клиентам злоумышленник представлялся именем «Артур», предлагал арендовать квартиру на выгодных условиях и в ходе разговора убеждал перечислить на указанный им банковский счет различные суммы в качестве задатка, - рассказали в пресс-службе севастопольской полиции.

После получения предоплаты крымчанин переставал выходить на связь, а деньги тратил на свои нужды. Провернув аферу как минимум дважды, мужчина выбросил телефон и «симку», с которых общался с потерпевшими. Как уточнили в пресс-службе МВД, пострадавших от рук мошенника может быть и больше.

В ходе обыска севастопольские оперативники обнаружили дома у афериста банковские карты, на которые арендаторы перечисляли деньги за несуществующее жилье.

У крымчанина уже имеются «уголовки» за кражу, разбой и грабеж. За аферу с квартирами на мужчину завели дело по статье «Мошенничество».

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