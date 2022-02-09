Часть Симферополя и Севастополя 10 февраля останется без света

Энергетики ремонтируют электросети. Фото: архив "КП"

10 февраля в отдельных районах Симферополя и Севастополя из-за ремонтных работ на несколько часов исчезнет свет.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

улица Воронцовская(Воровского), 20-24 (чет), 23, 25

улица Неапольская, 1-25 (нечет)

улица Петровская Балка, 2-6 (чет)

улица Гаспринского, 1, 3

улица Тургенева, 27, 35, 27а

улица Фрунзе, 14а

улица И. Козлова, 2/42-4 (чет), 1/44

пер. Пионерский, 14, 16

улица Пушкина, 40/4, 33, 35

улица Маяковского, 1/3-5 (нечет)

улица Пушкина/Маяковского, 35/2

улица Битумная, 2-78 (чет), 1-63 (нечет)

улица Линейная, 8-80 (чет)

улица Салгирная, 2-54 (чет), 1-49 (нечет)

пер. Салгирный, 2-14 (чет), 1-17/28 (нечет)

улица Ракетная, 30, 32, 39-69/80 (нечет)

улица Зелёная, 15-77(нечет)

улица Авдет, 44-58 (чет), 41-57 (нечет)

улица Карамфиль, 28-50 (чет), 29-55 (нечет)

улица Дюльбер, 30-58 (чет), 29-57 (нечет)

улица Сельби, 44-46 (чет), 41-49 (нечет)

улица Сербест, 12-36 (чет), 15/11-39 (нечет)

улица Темиз, 16-44 (чет), 13-45 (нечет)

улица Гарбий, 14-46 (чет)

улица Э.Уланова, 1

улица Озимая, 5

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

улица Сапунгорская 20-А,2-20,1/1,3

улица Новикова 82-А,104-А,82,86,90,94,98,102

с 9.00 до 15.00

село Любимовка: улица Федоровская 72-104,61-а,59-б,61-81,93; улица Новая 63-81

с 9.00 до 12.00

улица Хрусталева 78 (ТСН ГСК Рябина)

с 8.00 до 16.00

улица Воровского 6

улица Крестовского 28-а,32, 35-а,35

улица Урицкого 3-5 (нечет)

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50