Часть Симферополя и Севастополя 10 февраля останется без света

Энергетики ремонтируют электросети. Фото: архив "КП"
10 февраля в отдельных районах Симферополя и Севастополя из-за ремонтных работ на несколько часов исчезнет свет.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
улица Воронцовская(Воровского), 20-24 (чет), 23, 25
улица Неапольская, 1-25 (нечет)
улица Петровская Балка, 2-6 (чет)
улица Гаспринского, 1, 3
улица Тургенева, 27, 35, 27а
улица Фрунзе, 14а
улица И. Козлова, 2/42-4 (чет), 1/44
пер. Пионерский, 14, 16
улица Пушкина, 40/4, 33, 35
улица Маяковского, 1/3-5 (нечет)
улица Пушкина/Маяковского, 35/2
улица Битумная, 2-78 (чет), 1-63 (нечет)
улица Линейная, 8-80 (чет)
улица Салгирная, 2-54 (чет), 1-49 (нечет)
пер. Салгирный, 2-14 (чет), 1-17/28 (нечет)
улица Ракетная, 30, 32, 39-69/80 (нечет)
улица Зелёная, 15-77(нечет)
улица Авдет, 44-58 (чет), 41-57 (нечет)
улица Карамфиль, 28-50 (чет), 29-55 (нечет)
улица Дюльбер, 30-58 (чет), 29-57 (нечет)
улица Сельби, 44-46 (чет), 41-49 (нечет)
улица Сербест, 12-36 (чет), 15/11-39 (нечет)
улица Темиз, 16-44 (чет), 13-45 (нечет)
улица Гарбий, 14-46 (чет)
улица Э.Уланова, 1
улица Озимая, 5
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 17.00
улица Сапунгорская 20-А,2-20,1/1,3
улица Новикова 82-А,104-А,82,86,90,94,98,102
с 9.00 до 15.00
село Любимовка: улица Федоровская 72-104,61-а,59-б,61-81,93; улица Новая 63-81
с 9.00 до 12.00
улица Хрусталева 78 (ТСН ГСК Рябина)
с 8.00 до 16.00
улица Воровского 6
улица Крестовского 28-а,32, 35-а,35
улица Урицкого 3-5 (нечет)
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